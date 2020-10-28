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Ледяные Волки разгромно проиграли Донбассу в матче второго тура УХЛ

Хоккей
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Хозяева были явно сильнее

Ледяные Волки разгромно проиграли Донбассу в матче второго тура УХЛ
Новина українською

Сегодня, 28 октября, в Дружковке в рамках второго тура чемпионата Украинской хоккейной лиги Париматч встретились донецкий "Донбасс" и столичные "Ледяные Волки".

Матч гости начали очень уверенно, дальше дончане взяли инициативу в свои руки и трижды до конца периода прошили Андрея Стельмаха.

Отыгрываться киевляне начали только во второй двадцатиминутке и сократили отставание до минимальных 3:2.

Однако, такой расклад не понравился хозяевам матча и до конца вторых 20 минут они сделали счет 6:2 в пользу "Донбасса".

В третьем отрезке встречи дончане только увеличивали счет на табло и смогли еще трижды прошить голкипера киевлян.

"Донбасс" — "Ледяные Волки" 9:2 (3:0, 3:2, 3:0)

Шайбы: 1:0 Сигарев (Журавлев, Шишлянников), 07:22; 2:0 Разумов (Карамнов, Кобелев), 13:22; 3:0 Бирюков (Сигарев), 18:23; 3:1 Панков, 23:44; 3:2 Черемнов (Сурин, Панков), 28:49; 4:2 Шишлянников (Сигарев, Бирюков), 32:35; 5:2 Туркин (Сигарев, Бирюков, больш.), 36:45; 6:2 Костиков (Карамнов), 38:37; 7:2 Костиков (Пангелов-Юлдашев), 42:47; 8:2 Захаров (Пангелов-Юлдашев, Буценко), 52:21; 9:2 Кожевников (Бирюков), 57:30;

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В статье: хоккей ХК Донбасс (Донецк) ХК Ледяные Волки
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