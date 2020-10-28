Сокол сумел вырвать победу у Днепра

В Херсоне местный "Днепр" в рамках регулярного чемпионата УХЛ принимал новичков лиги "Сокол".

Уже на 15-й секунде гости повели. Однако херсонцы побежали отыгрываться и сначала на 3-й минуте Сергей Дорофеев сравнял счет, а через семь минут Антон Крысанов вывел "Днепр" вперед. Под конец двадцатиминутки Панченко сделал счет 2:2.

В начале второго периода "Сокол" снова вышел вперед. Затем гости захватили преимущество в матче, а под конец второй двадцатиминутки команды в течение 30 секунд обменялись двумя шайбами

В начале третьего периода "Днепр" сравнял счет. "Сокол" в ответ смог трижды распечатать ворота "щук". Итоговый счёт - 4:7.

УХЛ. Регулярный чемпионат

"Днепр" - "Сокол" 4:7 (2:2, 1:2, 1:3)