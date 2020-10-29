Мариуполь с разгромным счетом проиграл Кременчугу во втором матче УХЛ

"Мариуполь" в рамках регулярного чемпионата УХЛ принимал чемпиона ХК "Кременчук".

Уже на 8-й минуте шайба влетела в ворота гостей, которая была единственной в этом периоде.

В начале второго периода "Кременчук" удвоил преимущество. Уже через 50 секунд Киселев забросил третью шайбу гостей. Затем счет разгромным сделал Андрей Денискин.

В третьем периоде они снова забросил шайбу в начале и сделали счет 0:5, а через 11 минут Ворона в шестой раз распечатал ворота хозяев.

В концовке матча "Мариуполю" все же удалось забросить шайбу престижа, но это их уже не спасло.

УХЛ. Регулярный чемпионат

"Мариуполь" – "Кременчук" 1:6 (0:1; 0:3; 1:2)