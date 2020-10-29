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Мариуполь с разгромным счетом проиграл Кременчугу во втором матче УХЛ

Хоккей
(1 голосов)

Гости были явно сильнее

Мариуполь с разгромным счетом проиграл Кременчугу во втором матче УХЛ
Новина українською

"Мариуполь" в рамках регулярного чемпионата УХЛ принимал чемпиона ХК "Кременчук".

Уже на 8-й минуте шайба влетела в ворота гостей, которая была единственной в этом периоде.

В начале второго периода "Кременчук" удвоил преимущество. Уже через 50 секунд Киселев забросил третью шайбу гостей. Затем счет разгромным сделал Андрей Денискин.

В третьем периоде они снова забросил шайбу в начале и сделали счет 0:5, а через 11 минут Ворона в шестой раз распечатал ворота хозяев.

В концовке матча "Мариуполю" все же удалось забросить шайбу престижа, но это их уже не спасло.

УХЛ. Регулярный чемпионат

"Мариуполь" – "Кременчук" 1:6 (0:1; 0:3; 1:2)

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В статье: Мариуполь Кременчук
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