Белый Барс с трудом обыграл Мариуполь и добыл первую победу в нынешнем сезоне

В Белой Церкви в рамках регулярного чемпионата УХЛ "Белый Барс" обыграл "Мариуполь".

С первых минут матча гости вышли вперед. "Белый Барс" сразу же имел отличный момент сравнять счет, но гости сумели выстоять.

Только под конец второй двадцатиминутки "Белый Барс" смог использовать свое небольшое преимущество и сравнять счет. Затем, менее чем через минуту хозяева после контратаки вышли вперед.

В третьем периоде "Мариуполь" много атаковал и имел отличные моменты для восстановления паритета, но Кучера обыграть они не смогли.

Отметим, что для "Белого Барса" это первая победа в нынешнем сезоне.

"Белый Барс" – "Мариуполь" 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Шайбы: 0:1 Кобяков (Костарев), 01:56; 1:1 Таран (Мороз), 37:32; 2:1 Грабовецкий (Даниленко-Бородай), 38:11.