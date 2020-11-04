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Донбасс одержал победу над Соколом и укрепился на первом месте турнирной таблицы УХЛ

Хоккей
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Хозяева выиграли с разницей в два мяча

Донбасс одержал победу над Соколом и укрепился на первом месте турнирной таблицы УХЛ
Новина українською

Дончане мощно начали и забросили трижды в стартовой 20-минутке. Гости смогли ответить лишь после перерыва.

Сначала Феликс Морозов неожиданным броском застал врасплох Алексея Трифонова, а потом Александр Павленко сумел сократить отставание киевлян в счете до минимума – 2:3.

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В третьем периоде обе команды боролись и могли отличиться, но исход встречи предрешил гол Ильи Коренчука. "Донбасс" укрепился на первом месте турнирной таблицы УХЛ.

УХЛ, регулярный чемпионат:

"Донбасс" – "Сокол" 4:2 (3:0, 0:2, 1:0)

Шайбы: 1:0 – Захаров (Монс, Колесниковс) – 09:21, 2:0 – Сигарев (Бирюков, Шишлянников) – 09:37, 3:0 – Сигарев (Туркин, Кожевников – бол.) – 12:29, 3:1 – Морозов (Середницкий) – 20:50, 3:2 – Павленко (Ковалев) – 25:11, 4:2 – Коренчук (Карамнов) – 55:41.

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В статье: ХК Донбасс (Донецк) ХК Сокол (Киев)
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