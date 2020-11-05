Кременчуг одержал победу над Краматорском в напряженном матче

ХК "Кременчуг" принимал новичка УХЛ ХК "Краматорск".

В начале матча "Краматорск" получил большинство и первую шайбу клуба забросил Жвачкин. Уже через минуту Пукс восстановил паритет, а на 9-й минуте Киселев после контратаки вывел "Кременчуг" вперед.

На первой минуте второго периода снова быстрое взятие ворот оформил Жвачкин – 2:2. Затем хозяева устроими навалу на ворота гостей и Денискин снова вывел их вперед. Однако, за 8 секунд до окончания двадцатиминутки Карпенко после паса Кривошапкина снова сравнял счет.

В третьем периоде обе команды забросили три шайбы и сделали это в четырехминутный промежуток.

У "Краматорска" за последние 10 минут матча были возможности сравнять счет, но вратарь хозяев Гордюшин свою команду спасал.

УХЛ. Регулярный чемпионат

"Кременчуг" - "Краматорск" 5:4 (2:1, 1:2, 2:0)

Шайбы: 0:1 Жвачкин (Гринь, Кривошапкин), 03:31; 1:1 Пукс (Савицкий, Александров), 03:40; 2:1 Киселев (Созонов, Алексюк), 08:44; 2:2 Жвачкин (Столяренко), 20:21; 3:2 Денискин (Коробов, Дубинин), 26:19; 3:3 Кривошапкин (Карпенко, Халин), 39:52; 3:4 Карпенко, 45:28; 4:4 Коробов (Денискин, Дубинин), 45:58; 5:4 Денискин (Коробов), 49:03.