Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кременчуг разгромил Белого Барса
Хозяева были явно сильнее
На арене "Айсберг" в Кременчуге чемпионы Украины принимали белоцерковский "Белый Барс".
Матч начался очень активно и эмоционально Киселев открыл счет в матче. Вскоре Коробов удвоил преимущество, сыграв удачно на добивании. Однако "Барсы" смогли отквитать одну шайбу в конце периода.
Во второй двадцатиминутке Созонов увеличил преимущество хозяев. Но через полминуты Благой снова сократил счет до минимума.
Вскоре Денискин мощным броском под перекладину сделал счет 4:2, а Даниленко через несколько минут снова его сократил. Но после на 32-й минуте Киселев оформил дубль после реализованного выхода на ворота гостей.
В третьем периоде Волков не реализовал буллит, но уже через некоторое время Денискин забросил две подряд шайбы и оформил хетт-трик . За 18 секунд до конца матча, Коробов поставил точку – 8:3.
УХЛ. Регулярный чемпионат.
Кременчуг – Белый Барс 8:3 (2:1, 3:2, 3:0)
Популярное сейчас
- Корниенко не поможет сборной и Шахтеру до конца года
- (Анти) Герой футбольного дня. Сергей Сидорчук
- Ротань заметил ошибку игроков Динамо, когда Шахтер забивал второй и третий гол
- УХЛ провела презентацию юбилейного сезона 2020/21
- Сборная самых аппетитных жен футболистов. Выбираем защитников - ВИДЕО
- Украинцы обратились к Серхио Рамосу с требованием изменить татуировку. ФОТО