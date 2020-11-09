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Кременчуг разгромил Белого Барса

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(1 голосов)

Хозяева были явно сильнее

Кременчуг разгромил Белого Барса
Новина українською

На арене "Айсберг" в Кременчуге чемпионы Украины принимали белоцерковский "Белый Барс".

Матч начался очень активно и эмоционально Киселев открыл счет в матче. Вскоре Коробов удвоил преимущество, сыграв удачно на добивании. Однако "Барсы" смогли отквитать одну шайбу в конце периода.

Во второй двадцатиминутке Созонов увеличил преимущество хозяев. Но через полминуты Благой снова сократил счет до минимума.

Вскоре Денискин мощным броском под перекладину сделал счет 4:2, а Даниленко через несколько минут снова его сократил. Но после на 32-й минуте Киселев оформил дубль после реализованного выхода на ворота гостей.

В третьем периоде Волков не реализовал буллит, но уже через некоторое время Денискин забросил две подряд шайбы и оформил хетт-трик . За 18 секунд до конца матча, Коробов поставил точку – 8:3.

УХЛ. Регулярный чемпионат.

Кременчуг – Белый Барс 8:3 (2:1, 3:2, 3:0)

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В статье: ХК Кременчуг Белый Барс (Белая Церковь) ХК Белый барс (Белая Церковь)
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