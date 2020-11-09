Даллас предложит Лейкерс выгодный обмен

Команда НБА "Даллас Маверикс" может обменять Тима Хардуэя-младшего на Дэнни Грина в "Лос-Анджелес Лейкерс", сообщает CBS.

"Вот самый простой обмен из всех — Тим Хардуэй-младший на Дэнни Грина. "Даллас“ захотел привлечь Грина, когда он в прошлый раз стал свободным агентом, но в итоге потерпел неудачу. „Лейкерс“ же нужен третий бомбардир. Показатели бросков Грина в прошлом сезоне снизились, но он остаётся хорошим снайпером и играет важную роль в защите. При этом их контракты истекают в следующем сезоне", — гласит материал на CBS Sports.