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Даллас предложит Лейкерс выгодный обмен
Но согласятся ли команда из Лос-Анджелеса
Команда НБА "Даллас Маверикс" может обменять Тима Хардуэя-младшего на Дэнни Грина в "Лос-Анджелес Лейкерс", сообщает CBS.
"Вот самый простой обмен из всех — Тим Хардуэй-младший на Дэнни Грина. "Даллас“ захотел привлечь Грина, когда он в прошлый раз стал свободным агентом, но в итоге потерпел неудачу. „Лейкерс“ же нужен третий бомбардир. Показатели бросков Грина в прошлом сезоне снизились, но он остаётся хорошим снайпером и играет важную роль в защите. При этом их контракты истекают в следующем сезоне", — гласит материал на CBS Sports.
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