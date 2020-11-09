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Сокол с трудом обыграл Ледяных Волков
Все решилось в овертайме
9 ноября "Ледяные Волки" в рамках регулярного чемпионата УХЛ принимали "Сокол".
Первым пропустил "Сокол" получив большинство, гости упустили Емелина и счет неожиданно стал – 1:0. Оказавшись в роли отстающих они принялись атаковать ворота хозяев и уже на 8-й минуте Гончаренко восстановил паритет, а вскоре Олендаренко на волне успеха вывел их вперед.
Во втором периоде "Сокол" снова много прессинговал соперника, но пропустил шайбу.
В начале третьего периода "Сокол" оказался в большинстве и усилиями Ступака снова вышел вперед. Однако, вскоре Жигалов мощным броском от синей линии счет сравнял.
А уже на 52-й минуте гости снова имели преимущество 5 на 4 и воспользовались им. Рубан на добивании вывел "соколят" вперед. Казалось, что все идет к победе "Сокола", но Сурин перевел игру в овертайм.
В дополнительное время Симчук завершил свой проход через всю площадку точным победным броском – 4:5.
УХЛ. Регулярный чемпионат
"Ледяные Волки" — "Сокол" 4:5 ОТ (1:2, 0:1, 2:2, 0:1)
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