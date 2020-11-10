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УХЛ. Донбасс громит Мариуполь, Днепр в овертайме обыгрывает Краматорск
Дончане укрепились на первой строчке турнирной таблицы
В матче регулярного сезона УХЛ Донбасс разгромил Мариуполь и вернул себе единоличное лидерство. Команда выиграла все 6 стартовых матчей и набрала 12 очков.
Параллельно с этим проходил ещё один матч, который получился куда более интересным.
Новичок УХЛ Краматорск сумел достойно сразиться с Днепром. Команда дважды по ходу игры уступала в две шайбы, однако сумела отыграться и даже вышла вперед.
В итоге Днепр сделал счет 5:5 и перевел матч в овертайм, где хозяева смогли добиться успеха.
УХЛ. Регулярный сезон
Мариуполь - Донбасс 1:7 (0:1, 0:3, 1:3)
Днепр - Краматорск 6:5 (в овертайме) (1:0, 3:2, 1:3, 1:0)
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