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УХЛ. Донбасс громит Мариуполь, Днепр в овертайме обыгрывает Краматорск

Хоккей
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Дончане укрепились на первой строчке турнирной таблицы

УХЛ. Донбасс громит Мариуполь, Днепр в овертайме обыгрывает Краматорск
Новина українською

В матче регулярного сезона УХЛ Донбасс разгромил Мариуполь и вернул себе единоличное лидерство. Команда выиграла все 6 стартовых матчей и набрала 12 очков.

Параллельно с этим проходил ещё один матч, который получился куда более интересным.

Новичок УХЛ Краматорск сумел достойно сразиться с Днепром. Команда дважды по ходу игры уступала в две шайбы, однако сумела отыграться и даже вышла вперед.

В итоге Днепр сделал счет 5:5 и перевел матч в овертайм, где хозяева смогли добиться успеха.

УХЛ. Регулярный сезон

Мариуполь - Донбасс 1:7 (0:1, 0:3, 1:3)

Днепр - Краматорск 6:5 (в овертайме) (1:0, 3:2, 1:3, 1:0)

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В статье: ХК Донбасс (Донецк) ХК Днепр (Херсон) ХК Краматорск ХК Мариуполь
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