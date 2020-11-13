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Донбасс одержал очередную победу над Мариуполем
Дончане с разницей в две шайбы победили соперника
В рамках 7-го тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги Пари-Матч состоялся матч между "Донбассом" и "Мариуполем".
Первый период отчетного матча прошел под диктовку "Донбасса". Но "Мариуполь" не раз выручал Максим Дуве. Благодаря его усилиям дончане смогли забить только однажды.
Во втором периоде гости больше половины игрового отрезка сохраняли свои ворота в неприкосновенности, а потом дважды пропустили.
В заключительной двадцатиминутке "Донбасс" довел дело до победы на классе. Но мариупольцы не захотели проигрывать всухую. Денис Мостовой четко реализовал выход один на один с Алексеем Трифоновым.
"Донбасс" - "Мариуполь" 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)
Шайбы: 1:0 – Костиков (Разумов - Колесниковс), 3:11; 2:0 - Монс (Казаковцев), 33:36; 3:0 – Костиков (Колесниковс) 36:56; 3:1 – Мостовой, 43:28.
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