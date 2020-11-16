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Латвия запретила въезд главе Федерации хоккея Беларуси, который подозревается в убийстве

Хоккей
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Ему выдвинули обвинения

Латвия запретила въезд главе Федерации хоккея Беларуси, который подозревается в убийстве
Новина українською

Главе Федерации хоккея Республики Беларусь и главе наблюдательного совета минского "Динамо" Дмитрию Баскову запретили въезд в Латвию, сообщает Eurohockey.com.

Решение о запрете на въезд функционеру лично принимал министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс.

Отметим, что Басков подозревается в причастности к резонансному убийству оппозиционного активиста Романа Бондаренко в Минске.

По предварительной информации, 12 ноября на Бондаренко напали сторонники президента Беларуси Александра Лукашенко, а свидетели назвали Баскова причастным к нападению.

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В статье: хоккей
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Источник:
XSport.ua

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