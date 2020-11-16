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Латвия запретила въезд главе Федерации хоккея Беларуси, который подозревается в убийстве
Ему выдвинули обвинения
Главе Федерации хоккея Республики Беларусь и главе наблюдательного совета минского "Динамо" Дмитрию Баскову запретили въезд в Латвию, сообщает Eurohockey.com.
Решение о запрете на въезд функционеру лично принимал министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс.
Отметим, что Басков подозревается в причастности к резонансному убийству оппозиционного активиста Романа Бондаренко в Минске.
По предварительной информации, 12 ноября на Бондаренко напали сторонники президента Беларуси Александра Лукашенко, а свидетели назвали Баскова причастным к нападению.
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