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Чемпионат Европы-2020 по гандболу может сорваться

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Норвежская федерация гандбола вышла из состава организаторов турнира

Чемпионат Европы-2020 по гандболу может сорваться
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EHF совместно с Датской ассоциацией гандбола опубликовали заявление касательно женского чемпионата Европы-2020, который изначально должен был состояться 3-20 декабря в Дании и Норвегии.

Однако Норвежская федерация гандбола вышла из состава организаторов континентального первенства, и сразу активизировались переговоры между EHF и датчанами на предмет проведения турнира в их стране.

Об этом пресс-службе организации сообщает генеральный секретарь EHF Мартин Хаусляйтнер.

"Европейская федерация гандбола очень ценит гибкость Датской ассоциации гандбола, а также быстрый и позитивный подход в эти непростые времена. Мы постоянно на связи с нашими друзьями в Дании и поддерживаем их, насколько можем. Осталось всего 16 дней, и все понимают, что это сложная задача. И нам повезло, что у нас есть такой опытный организатор, как Датская ассоциация гандбола, готовый взяться за нее. Тем не менее есть много вопросов. Мы уверены, что окончательное – и положительное – решение будет принято к концу этой недели".

Также мыслями по поводу проведения форума поделился президент Датской гандбольной ассоциации Пер Бертельсен.

"Сегодня состоялось несколько переговоров, не только на организационном, но и на политическом уровне. Учитывая сложность организации, не все ответы даются так легко, как мы хотели бы. Объявление решения к концу этой недели выглядит вполне возможным. Мы получаем поддержку и позитивные сигналы со всех сторон. Но если мы будем проводить этот Евро, мы хотим сделать все правильно. Конечно, мы все хотели другого сценария, и этот чемпионат проводился бы в Норвегии и Дании. Но теперь все изменилось, и мы сделаем все возможное, чтобы этот чемпионат состоялся в Дании".

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В статье: чемпионат Европы по гандболу
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Источник:
handballfast

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