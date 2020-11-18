В Европарламенте собирают подписи за перенос ЧМ-2021 из Минска

Депутат Европарламента от Шведской либеральной партии Карин Карлсбро начала сбор подписей под обращением к главе Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазелю с просьбой не проводить чемпионат мира 2021 года в Минске. Об этом сообщает "Спорт.Tut.By".

"Спорт не должен быть политикой, но это не повод закрывать глаза на то, что сейчас происходит в Беларуси. Мы не можем проводить чемпионат мира, когда протестующих арестовывают и пытают на улице. Совершенно неприемлемо поддерживать режим, использующий оружие против собственного народа", — приводит слова Карлсбро "Спорт.Tut.By".

Отмечается, что её поддержала финский министр, отвечающая за спорт.

Напомним, что чемпионат мира—2021 должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Ранее Фазель заявлял, что ИИХФ пока не планирует переносить белорусскую часть турнира в другую страну.