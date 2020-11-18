Краматорск с разницей в три шайбы уступил Кременчуку

Сегодня, 18 ноября, в Кременчуге состоялся первый поединок 9-ого тура УХЛ Париматч. Местный "Кременчук" на своей площадке принимал "Краматорск".

К середине периода более острее впереди были гости. У них чаще получалось входить в зону соперника и бросать по воротам.

На 14 минуте, вперед вышли "горожане". Мощным и точным броском со средней дистанции отметился Яковлев.

Уже на 20 секунде второй двадцатиминутки гости сравняли счет, реализовав свое численное преимущество. Шайбу на свой счет, после добивания, записал Кривошапкин.

Читайте также Верес подписал Гегедоша и двух экс-игроков Авангарда

На 31 минуте Коробов вывел "горожан" вперед, своим мощным броском из под защитника, в дальний от вратаря угол. А на 35 минуте, хозяева реализовали большинство и Серанов забросил третью шайбу – 3:1.

Первые десять минут заключительного периода прошли в равной борьбе и практически без голевых моментов. Запомнилась лишь драка между защитником "Кременчука" Григоряном и нападающим "Крамторска" Карпенко.

Вновь команды начали играть на встречных курсах. За 3 минуты до конца матча и кипер гостей был бессилен, после образцовой контратаки в исполнении Денискина и Коробова.

"Кременчук" - "Краматорск" 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)