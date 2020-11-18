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Краматорск с разницей в три шайбы уступил Кременчуку

Хоккей
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Хозяева оказались сильнее

Краматорск с разницей в три шайбы уступил Кременчуку
Новина українською

Сегодня, 18 ноября, в Кременчуге состоялся первый поединок 9-ого тура УХЛ Париматч. Местный "Кременчук" на своей площадке принимал "Краматорск".

К середине периода более острее впереди были гости. У них чаще получалось входить в зону соперника и бросать по воротам.

На 14 минуте, вперед вышли "горожане". Мощным и точным броском со средней дистанции отметился Яковлев.

Уже на 20 секунде второй двадцатиминутки гости сравняли счет, реализовав свое численное преимущество. Шайбу на свой счет, после добивания, записал Кривошапкин.

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На 31 минуте Коробов вывел "горожан" вперед, своим мощным броском из под защитника, в дальний от вратаря угол. А на 35 минуте, хозяева реализовали большинство и Серанов забросил третью шайбу – 3:1.

Первые десять минут заключительного периода прошли в равной борьбе и практически без голевых моментов. Запомнилась лишь драка между защитником "Кременчука" Григоряном и нападающим "Крамторска" Карпенко.

Вновь команды начали играть на встречных курсах. За 3 минуты до конца матча и кипер гостей был бессилен, после образцовой контратаки в исполнении Денискина и Коробова.

"Кременчук" - "Краматорск" 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

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В статье: ХК Кременчуг ХК Краматорск
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Источник:
УХЛ

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