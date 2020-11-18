Чемпионат мира по хоккею не состоится из-за коронавируса

IIHF принял решение отменить ряд турниров из-за пандемии коронавируса.

Под решение комитета попал и чемпионат в дивизионе 1В в Катовице, Польшa, на котором должна была сыграть сборная Украины.

В 2021 году состоятся четыре турнира. Это молодёжный чемпионат мира, чемпионат мира среди юниоров, чемпионат мира и женский чемпионат мира. На турнирах, которые будут проведены, организаторы должны обеспечить команды "пузырями".