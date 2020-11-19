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В матче УХЛ произошла эффектная драка 1 на 1. ВИДЕО
Хоккеисты выяснили отношения на кулаках
Минутках бокса в УХЛ произошла в матче регулярного чемпионата между Кременчуком и Краматорском (4:1).
Судите сами, кто оказался сильнее – защитник Краматорска Павел Таран или форвард Кременчука Александр Коробов.
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