  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. Днепр подписал контракт с 17-летним украинцем
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Днепр подписал контракт с 17-летним украинцем

Хоккей
(1 голосов)

Хоккеист начал сезон в Латвии

Днепр подписал контракт с 17-летним украинцем
Новина українською

Херсонский "Днепр" дозаявил 17-летнего нападающего Богдана Панасенка.

Воспитанник харьковского хоккея в 2017 году выступал в чемпионате Украины U16 в составе "Приднепровска" (26 матчей, 19+23 очков), после чего перешёл в эстонские "Пантеры".

Сезон 2019/20 форвард провёл в Латвии: 3 матча в национальном чемпионате, 20 матчей (8+10 очков) во второй лиге и 23 матча (45+38 очков) в чемпионате U17, где стал лучшим бомбардиром и снайпером.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ХК Днепр (Херсон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...