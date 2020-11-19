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Днепр подписал контракт с 17-летним украинцем
Хоккеист начал сезон в Латвии
Херсонский "Днепр" дозаявил 17-летнего нападающего Богдана Панасенка.
Воспитанник харьковского хоккея в 2017 году выступал в чемпионате Украины U16 в составе "Приднепровска" (26 матчей, 19+23 очков), после чего перешёл в эстонские "Пантеры".
Сезон 2019/20 форвард провёл в Латвии: 3 матча в национальном чемпионате, 20 матчей (8+10 очков) во второй лиге и 23 матча (45+38 очков) в чемпионате U17, где стал лучшим бомбардиром и снайпером.
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