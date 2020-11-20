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Сокол обыграл Краматорск с разницей в три шайбы
Все решилось во второй половине встречи
Сегодня, 20 ноября, в Киеве состоялся перенесённый матч 3-го тура УХЛ Париматч, в котором "Сокол" на своей арене "АТЭК" принимал "Краматорск".
Первый период прошел в очень напряженной борьбе. До заброшенной шайбы поединок был практически без голевых моментов.
Уже на 9 минуте хозяева вышли вперед. Потихоньку киевляне перехватили инициативу в игре и после забитого гола все чаще начали появляться в зоне соперника, и все чаще возле ворот кипера гостей начали возникать голевые моменты. За секунду до конца периода он не смог справится с шайбой после броска Симчука.
Вначале второго периода "Краматорску" удалось размочить счет в матче.
После пропущенного гола "Сокол" еще активней заиграл впереди. На 28 минуте киевляне увеличили отрыв после броска Олендаренко – 3:1.
В дальнейшем на площадке наблюдалась равная борьба, в которой обе команды имели по несколько голевых моментов. Гости смогли вновь сократить счет к минимуму, играя в меньшинстве, - "Краматорск" использовал ошибку хозяев и забросил вторую шайбу.
Первая половина третьего периода прошла в равной борьбе с не большим количеством полумоментов у ворот обеих команд. Под конец Шевчук не смог в очередной раз спасти свою команду.
Последние минуты встречи прошли при полном прессинге хозяев площадки. В результате чего, за девять секунд до конца матча, Морозов, воспользовавшись ошибкой гостей, смог забросить шайбу в пустые ворота.
УХЛ. 20 ноября
"Сокол" - "Краматорск" 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)
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