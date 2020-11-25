Днепр в гостях разгромил Мариуполь

"Мариуполь" на домашнем льду был разгромлен "Днепром" со счетом 1:9.

Уже на 35-й секунде гости вышли вперед. Еще трижды херсонцы, в промежутке между 11 и 15 минутами, смогли отметиться забитыми шайбами, а вскоре забросили ещё одну.

На 27-й минуте второго периода защитники "Днепра" ошиблись, и позволили размочить счет. Уже через минуту "щуки" ответили пятой шайбой. Далее сюрпиризов не происходило и "Днепр" доводил дело до разгрома

Итоговый счет был неприличным – 9:1 в пользу "Днепра".

"Мариуполь" – "Днепр" 1:9 (0:4, 1:2, 0:3)