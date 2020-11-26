Сокол обыграл Кременчук с разницей в две шайбы

В рамках УХЛ "Кременчуг" и принимал киевский "Сокол".

Киевляне бросились на штурм ворот соперника. На 7-й минуте матча "Сокол" открыл счет.

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Дебют второй двадцатиминутки проходил под диктовку "Сокола". Киевляне обыгрывали хозяев по всем параметрам и такая игра дала свои плоды. Уже на 33-й минуте "Сокол" удвоил преимущество.

За две минуты до конца периода хоккеисты киевского клуба получили два удаления, и это стало причиной пропущенной шайбы.

В третьем периоде "Кременчуг" доминировал на льду. За три минуты до конца матча гости провели классическую и результативную контратаку, которую, выходом один в один реализовал Морозов.

УХЛ. Регулярный чемпионат

"Кременчуг" – "Сокол" 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)