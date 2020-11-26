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Сокол обыграл Кременчук с разницей в две шайбы
Гости оказались сильнее
В рамках УХЛ "Кременчуг" и принимал киевский "Сокол".
Киевляне бросились на штурм ворот соперника. На 7-й минуте матча "Сокол" открыл счет.
Дебют второй двадцатиминутки проходил под диктовку "Сокола". Киевляне обыгрывали хозяев по всем параметрам и такая игра дала свои плоды. Уже на 33-й минуте "Сокол" удвоил преимущество.
За две минуты до конца периода хоккеисты киевского клуба получили два удаления, и это стало причиной пропущенной шайбы.
В третьем периоде "Кременчуг" доминировал на льду. За три минуты до конца матча гости провели классическую и результативную контратаку, которую, выходом один в один реализовал Морозов.
УХЛ. Регулярный чемпионат
"Кременчуг" – "Сокол" 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
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