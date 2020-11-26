  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. Сокол обыграл Кременчук с разницей в две шайбы
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сокол обыграл Кременчук с разницей в две шайбы

Хоккей
(1 голосов)

Гости оказались сильнее

Сокол обыграл Кременчук с разницей в две шайбы
Новина українською

В рамках УХЛ "Кременчуг" и принимал киевский "Сокол".

Киевляне бросились на штурм ворот соперника. На 7-й минуте матча "Сокол" открыл счет.

Читайте такжеУАФ утвердила список стадионов Украины по четырем категориям

Дебют второй двадцатиминутки проходил под диктовку "Сокола". Киевляне обыгрывали хозяев по всем параметрам и такая игра дала свои плоды. Уже на 33-й минуте "Сокол" удвоил преимущество.

За две минуты до конца периода хоккеисты киевского клуба получили два удаления, и это стало причиной пропущенной шайбы.

В третьем периоде "Кременчуг" доминировал на льду. За три минуты до конца матча гости провели классическую и результативную контратаку, которую, выходом один в один реализовал Морозов.

УХЛ. Регулярный чемпионат

"Кременчуг" – "Сокол" 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ХК Кременчуг ХК Сокол (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...