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Кременчук дома разгромил Мариуполь

Хоккей
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Хозяева показали свое превосходство над соперником

Кременчук дома разгромил Мариуполь
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Сегодня, 1 декабря, стартовал тринадцатый тур чемпионата Украинской хоккейной лиги Париматч - "Кременчук" на домашней арене принимал "Мариуполь".

Счет в матче открыли "горожане". После этого игра немного выровнялась, однако вместо того, чтобы забить, мариупольцы пропустили еще раз. Таким образом, на первый перерыв команды ушли со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Второй период полностью проходил по сценарию предыдущего, трижды за три минуты расписался в воротах "чаек" "Кременчук" и установил счет 5:0 на табло.

В третьем периоде кременчужане решили не сбавлять голевых оборотов и забросили уже на 30 секунде заключительной двадцатиминутки. Уже после седьмой пропущенной шайбы гости смогли впервые вколотить шайбу, а после команды обменялись голами и окончательный счет на табло составил 8:2.

"Кременчук" - "Мариуполь" 8:2 (2:0, 4:0, 2:2)

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В статье: Кременчук ХК Мариуполь
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