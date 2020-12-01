Кременчук дома разгромил Мариуполь

Сегодня, 1 декабря, стартовал тринадцатый тур чемпионата Украинской хоккейной лиги Париматч - "Кременчук" на домашней арене принимал "Мариуполь".

Счет в матче открыли "горожане". После этого игра немного выровнялась, однако вместо того, чтобы забить, мариупольцы пропустили еще раз. Таким образом, на первый перерыв команды ушли со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Второй период полностью проходил по сценарию предыдущего, трижды за три минуты расписался в воротах "чаек" "Кременчук" и установил счет 5:0 на табло.

В третьем периоде кременчужане решили не сбавлять голевых оборотов и забросили уже на 30 секунде заключительной двадцатиминутки. Уже после седьмой пропущенной шайбы гости смогли впервые вколотить шайбу, а после команды обменялись голами и окончательный счет на табло составил 8:2.

"Кременчук" - "Мариуполь" 8:2 (2:0, 4:0, 2:2)