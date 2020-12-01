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Сокол снова обыграл Днепр и поднялся на вторую строчку УХЛ

Хоккей
(1 голосов)

Хозяева легко разобрались с соперником

Сокол снова обыграл Днепр и поднялся на вторую строчку УХЛ
Новина українською

Киевский "Сокол" в рамках регулярного чемпионата УХЛ во второй раз в сезоне победил херсонский "Днепр".

Обе команды смогли активизироваться во втором периоде, и это принесло результат "Соколу". Сиротенко открыл счет броском в верхний левый угол ворот. Далее Ступак броском в падении удвоил преимущество. В концовке гости сняли вратаря и Феликс Морозов забросил шайбу в пустые ворота 3:0.

Благодаря этой победе "Сокол" поднялся на второе место в турнирной таблице, опережая "Кременчуг" по дополнительным показателям.

УХЛ. Регулярный чемпионат

"Сокол" – "Днепр" 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

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В статье: ХК Сокол (Киев) ХК Днепр (Херсон)
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