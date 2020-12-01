Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сокол снова обыграл Днепр и поднялся на вторую строчку УХЛ
Хозяева легко разобрались с соперником
Киевский "Сокол" в рамках регулярного чемпионата УХЛ во второй раз в сезоне победил херсонский "Днепр".
Обе команды смогли активизироваться во втором периоде, и это принесло результат "Соколу". Сиротенко открыл счет броском в верхний левый угол ворот. Далее Ступак броском в падении удвоил преимущество. В концовке гости сняли вратаря и Феликс Морозов забросил шайбу в пустые ворота 3:0.
Благодаря этой победе "Сокол" поднялся на второе место в турнирной таблице, опережая "Кременчуг" по дополнительным показателям.
УХЛ. Регулярный чемпионат
"Сокол" – "Днепр" 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Популярное сейчас
- Шахтер – Реал. АУДИО онлайн трансляция матча Лиги чемпионов
- Все игроки Горняк-Спорта написали заявления на увольнение
- Цыганык: Луческу отложил разговор с Суркисом о трансферах Динамо
- Кременчук дома разгромил Мариуполь
- Роскошная жизнь: как живет Тайсон в Киеве - ВИДЕО
- Как сейчас выглядит и как живет в Англии вратарь, который был страшным сном фанатов Динамо. ФОТО