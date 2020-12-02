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Ледяные Волки в гостях уступи Краматорску
Хозяева в концовке дожали соперника
"Краматорск" на домашней арене обыграл "Ледяных Волков" со счетом 3:1.
В первом периоде уже к шестой минуте "Ледяные Волки" проигрывали со счетом 0:2.
Гости пошли вперед и заставили ошибиться "Краматорск". Уже в заключительном периоде хозяева смогли забросить третью шайбу, а 58-й минуте хоккеисты "Краматорска" провели хорошую контратаку и поставили точку в матче – 3:1.
"Краматорск" – "Ледяные Волки" 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)
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