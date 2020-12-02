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Ледяные Волки в гостях уступи Краматорску

Хоккей
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Хозяева в концовке дожали соперника

Ледяные Волки в гостях уступи Краматорску
Новина українською

"Краматорск" на домашней арене обыграл "Ледяных Волков" со счетом 3:1.

В первом периоде уже к шестой минуте "Ледяные Волки" проигрывали со счетом 0:2.

Гости пошли вперед и заставили ошибиться "Краматорск". Уже в заключительном периоде хозяева смогли забросить третью шайбу, а 58-й минуте хоккеисты "Краматорска" провели хорошую контратаку и поставили точку в матче – 3:1.

"Краматорск" – "Ледяные Волки" 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)

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В статье: ХК Ледяные Волки ХК Краматорск
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