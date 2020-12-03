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Названа лучшая шайба века в НХЛ. ВИДЕО

Хоккей
(1 голосов)

Автором стал россиянин

Названа лучшая шайба века в НХЛ. ВИДЕО
Новина українською

Звездный форвард Вашингтона Александр Овечкин победил в голосовании Sportsnet на лучшую шайбу 21-го века в НХЛ.

Болельщики выделили невероятный проход и «слепой» бросок Овечкина в 2006 году в матче с Финиксом.

Второе место занял сольный проход бывшего форварда Коламбуса Рика Нэша в матче с Аризоной в 2008 году.

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В статье: НХЛ Александр Овечкин
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