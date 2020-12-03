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Украинский след в НХЛ: состоялась премьера фильма "Юки"

Хоккей
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Украинский след в НХЛ: состоялась премьера фильма "Юки"
Новина українською

С сегодняшнего дня в украинском прокате начался показ документального фильма "Юки" о знаковых хоккеистах украинского происхождения, которые в свои годы сделали немало для существования и популяризации НХЛ во всем мире.

Фильм снимали на протяжении трех лет в Канаде, США, Беларуси и Украине.

"История побед свободных украинцев" – под таким лозунгом режиссер-документалист Владимир Мула выпустил ленту в свет.

"Именно наши соотечественники стояли у истоков зарождения хоккейного турнира еще в начале его становления и развития за океаном. Их вклад в историю хоккейных клубов, честь которых они защищали, вдохновил на дальнейшие свершения миллионы людей в Канаде и США. И каждому из них удалось сохранить в душе кусочек далекой, но родной сердцу Украины», - говорит Мула.

Среди героев ленты 8 обладателей Кубка Стэнли – Орест Киндарчук, Джонни Буцик, Кен Данейко, Джефф Чикрун, Эрик Нестеренко, Брюс Драйвер, Эдди Шах и Руслан Федотенко. Засветился в "Юки" и легендарный Уэйн Гретцки.

Официальный трейлер фильма "Юки":

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В статье: НХЛ хоккей
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