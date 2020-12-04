ХК Днепр разорвал контракт с капитаном и самым результативным игроком команды

Херсонский Днепр исключил из заявочного листа защитника Дениса Макарова, сообщает официальный сайт УХЛ.

Макаров в текущем сезоне в статусе капитана Днепра был вторым самым результативным защитником УХЛ. На его счету 6 шайб и 6 результативных передач.

Также Днепр разорвал сотрудничество с форвардом Алексеем Зайцевым, который в текущем регулярном чемпионате по результативности с 20 очками (5+15) занимал третье место в чемпионате.

Хк Днепр в турнирной таблице УХЛ занимает 5-е место. Следующий матч херсонцы проведут 6 декабря против Мариуполя.