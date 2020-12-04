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ХК Днепр разорвал контракт с капитаном и самым результативным игроком команды
Странное решение
Херсонский Днепр исключил из заявочного листа защитника Дениса Макарова, сообщает официальный сайт УХЛ.
Макаров в текущем сезоне в статусе капитана Днепра был вторым самым результативным защитником УХЛ. На его счету 6 шайб и 6 результативных передач.
Также Днепр разорвал сотрудничество с форвардом Алексеем Зайцевым, который в текущем регулярном чемпионате по результативности с 20 очками (5+15) занимал третье место в чемпионате.
Хк Днепр в турнирной таблице УХЛ занимает 5-е место. Следующий матч херсонцы проведут 6 декабря против Мариуполя.
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