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Новый сезон в НХЛ может начаться 13 января

Хоккей
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На месяц позднее, чем в НБА

Новый сезон в НХЛ может начаться 13 января
Новина українською

Инсайдер TSN Даррен Дрегер в Твиттере сообщил, что в НХЛ после переговоров с Ассоциацией игроков определились с датой старта сезона 2020-2021.

Ожидается, что регулярный чемпионат начнется 13 января и будет состоять всего из 56 матчей.

Что касается финансовых разногласий между НХЛ и игроками, то стороны приняли решение отложить переговоры по этому вопросу на следующее межсезонье.

Сезон 2019-2020 в НХЛ завершился 28 сентября. Обладателем Кубка Стэнли стала Тампа-Бэй.

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В статье: НХЛ хоккей
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