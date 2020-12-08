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Новый сезон в НХЛ может начаться 13 января
На месяц позднее, чем в НБА
Инсайдер TSN Даррен Дрегер в Твиттере сообщил, что в НХЛ после переговоров с Ассоциацией игроков определились с датой старта сезона 2020-2021.
Ожидается, что регулярный чемпионат начнется 13 января и будет состоять всего из 56 матчей.
Что касается финансовых разногласий между НХЛ и игроками, то стороны приняли решение отложить переговоры по этому вопросу на следующее межсезонье.
Сезон 2019-2020 в НХЛ завершился 28 сентября. Обладателем Кубка Стэнли стала Тампа-Бэй.
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