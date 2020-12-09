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Тренер молодёжной сборной Швеции сдал положительный тест на коронавирус
В расположении команды остался один здоровый тренер
Тренер вратарей молодёжной сборной Швеции Низзе Ланден сдал положительный тест на коронавирус, пишет сайт Шведской хоккейной ассоциации.
Ранее стало известно, что коронавирусом заразились главный тренер сборной Томас Монтен, его ассистент Андерс Люндберг, а также видеотренер команды Адам Альмквист.
Кроме того, несколько положительных тестов сдали и игроки команды.
К этому моменту у сборной Швеции есть только один не заражённый коронавирусом член штаба — ассистент главного тренера, который должен исполнять обязанности главного. Кроме того, приглашение войти в штаб было отослано наставнику юниорской сборной Швеции, но до сих пор нет ясности, сможет ли он приехать в Канаду.
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