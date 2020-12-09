  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. Донбасс разгромил Кременчук в 16-м туре УХЛ
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Донбасс разгромил Кременчук в 16-м туре УХЛ

Хоккей
(1 голосов)

Матч был в одни ворота

Донбасс разгромил Кременчук в 16-м туре УХЛ
Новина українською

Сегодня, 9 декабря, в Дружковке состоялся второй поединок 16-го тура УХЛ Париматч, в котором "Донбасс" принимал "Кременчук".

Первый период завершился победой хозяев площадки со счетом 2:0.

Во втором периоде хозяева выдержали стартовый натиск гостей, перехватили инициативу и забили два гола. Вначале, Сигарев забросил третью шайбу в матче. А затем отметился защитник Тунхузин.

В заключительной двадцатиминутке ситуация на площадке не поменялась. Уже на первой минуте дончане забросили пятую шайбу. Точным броском отметился Монс. "Донбасс" дальше продолжал владеть инициативой и создавал опасные моменты.

Финальная сирена зафиксировала итоговый счет – 5:0 в пользу "Донбасса".

"Донбасс" - "Кременчук" 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ХК Донбасс (Донецк) ХК Кременчуг
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...