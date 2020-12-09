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Донбасс разгромил Кременчук в 16-м туре УХЛ
Матч был в одни ворота
Сегодня, 9 декабря, в Дружковке состоялся второй поединок 16-го тура УХЛ Париматч, в котором "Донбасс" принимал "Кременчук".
Первый период завершился победой хозяев площадки со счетом 2:0.
Во втором периоде хозяева выдержали стартовый натиск гостей, перехватили инициативу и забили два гола. Вначале, Сигарев забросил третью шайбу в матче. А затем отметился защитник Тунхузин.
В заключительной двадцатиминутке ситуация на площадке не поменялась. Уже на первой минуте дончане забросили пятую шайбу. Точным броском отметился Монс. "Донбасс" дальше продолжал владеть инициативой и создавал опасные моменты.
Финальная сирена зафиксировала итоговый счет – 5:0 в пользу "Донбасса".
"Донбасс" - "Кременчук" 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)
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