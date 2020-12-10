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Белый Барс уступил Днепру с разницей в 13 мячей, Мариуполь обыгрывает Ледяных Волков
Состоялся очередной тур УХЛ
В матче регулярного чемпионата УХЛ херсонский Днепр на выезде уничтожил Белый Барс 14:1.
Хет-трики оформили Тимченко и Дорофеев, а счет стал рекордным для нынешнего сезона.
В паралельном матче Мариуполь обыграл Ледяных Волков и закрепился на 6-м месте.
УХЛ. Регулярный чемпионат
Белый Барс - Днепр 1:14 (0:6, 0:3, 1:5)
Ледяные Волки - Мариуполь 3:5 (2:2, 1:1, 0:2)
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