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Белый Барс уступил Днепру с разницей в 13 мячей, Мариуполь обыгрывает Ледяных Волков

Хоккей
(1 голосов)

Состоялся очередной тур УХЛ

Белый Барс уступил Днепру с разницей в 13 мячей, Мариуполь обыгрывает Ледяных Волков
Новина українською

В матче регулярного чемпионата УХЛ херсонский Днепр на выезде уничтожил Белый Барс 14:1.

Хет-трики оформили Тимченко и Дорофеев, а счет стал рекордным для нынешнего сезона.

В паралельном матче Мариуполь обыграл Ледяных Волков и закрепился на 6-м месте.

УХЛ. Регулярный чемпионат

Белый Барс - Днепр 1:14 (0:6, 0:3, 1:5)
Ледяные Волки - Мариуполь 3:5 (2:2, 1:1, 0:2)

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В статье: ХК Белый барс (Белая Церковь) ХК Днепр (Херсон) ХК Ледяные Волки ХК Мариуполь
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