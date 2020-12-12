Мангер - все: ХК Днепр объявил об избрании нового президента

ХК "Днепр" (Херсон) объявил об избрании нового президента клуба. Им стал председатель Херсонской областной государственной администрации Александр Самойленко.

Об этом сообщает официальный сайт команды.

Так, на этой должности он сменил Владислава Мангера, который ранее добровольно объявил о сложении с себя полномочий президента клуба.