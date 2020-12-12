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Мангер - все: ХК Днепр объявил об избрании нового президента
Ротация в руководстве клуба
ХК "Днепр" (Херсон) объявил об избрании нового президента клуба. Им стал председатель Херсонской областной государственной администрации Александр Самойленко.
Об этом сообщает официальный сайт команды.
Так, на этой должности он сменил Владислава Мангера, который ранее добровольно объявил о сложении с себя полномочий президента клуба.
Справка: Александру Самойленко 52 года. До работы в ОГА возглавлял Херсонский центральный рынок. Работал в МВД, имеет звание подполковника. Возглавлял Херсонский союз потребителей. В этом году ему было присвоено награду "Заслуженный работник сферы услуг Украины".
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