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Кременчук разгромил Ледяных Волков в 18-м туре УХЛ

Хоккей
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Хозяева были явно сильнее

Кременчук разгромил Ледяных Волков в 18-м туре УХЛ
Новина українською

Сегодня, 16 декабря, в Кременчуге матчем между "Кременчуком" и "Ледяными Волками" стартовал 18-й тур регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги Париматч.

Счет заброшенным шайбам был открыт уже на четвертой минуте периода. Во второй половине "Ледяные Волки" посыпались и пропустили еще дважды.

Во втором периоде полностью повторился сценарий первого. По итогам второго отрезка встречи кременчужане сделали счет 6:0 на табло и обеспечили себе победу.

В заключительном отрезке встречи киевляне пытались держать оборону и атаковать ворота кременчужан и им это удалось. Счет 6:1 на табло в пользу хозяев так и остался прежним, что означало победу кременчужан и окончание их трехматчевой серии поражений.

"Кременчук" - "Ледяные Волки" 6:1 (3:0, 3:0, 0:1)

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В статье: ХК Ледяные Волки Кременчук
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