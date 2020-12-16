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Донбасс легко переиграл Днепр в рамках УХЛ
Гости сыграли на ноль
Сегодня, 16 декабря, в Херсоне состоялся второй матч 17-го тура УХЛ Париматч в котором "Днепр" на своей площадке принимал "Донбасс".
Первый период матча прошел в равной борьбе и завершился справедливым ничейным счетом. Во второй двадцатиминутке случился переломный момент матча. В течение 7 минут гости забросили три безответные шайбы.
До средины третьего периода "Днепр" все сильнее давил на ворота "Донбасса". В свою очередь, гости воспользовались теми голевыми моментами, которые им предоставили херсонские хоккеисты. Итоговый результат поединка – 5:0 в пользу донецкой команды.
"Днепр" - "Донбасс" 0:5 (0:0,0:3,0:2)
Шайбы: 0:1 – Буценко (Лялька), 28:23; 0:2 – Кобелев (Бирюков – Сигарев), 30:05; 0:3 – Бирюков (Сигарев - Лялька), 35:13, 0:4 – Разумов (Шишлянников), 49:05; 0:5 – Лялька (Буценко - Раазумов), 54:11;
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