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Сокол обыграл Белый Барс, уступая по ходу встречи

Хоккей
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Хозяева совершили камбэк

Сокол обыграл Белый Барс, уступая по ходу встречи
Новина українською

Сегодня, 17 декабря, 18-й тур регулярного чемпионата УХЛ Париматч своим поединком продолжили "Сокол" и "Белый Барс".

Очень осторожно начали первый период команды больше присматриваясь друг к другу, боясь допустить ошибку первыми, но все таки хозяева пропустили.

После перерыва "Сокол" не только смог сравнять счет, но и выйти вперед. Таким образом, на второй перерыв клубы ушли уже с преимуществом "соколят" - 3:1.

Третья двадцатиминутка прошла в обоюдоострых атаках, однако, несмотря на все попытки белоцерковцев сравнять счет, под завесу периода Павленко забросил четвертую шайбу киевлян и установил окончательный счет в матче.

"Сокол" - "Белый Барс" 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 Грабовецкий (Даниленко), 13:54; 1:1 Голубич (Павленко, Морозов), 20:52; 2:1 Васильев (Морозов, Павленко), 30:24; 3:1 Голубич (Смирнов, Гончаренко, больш.), 39:05; 4:1 Павленко (Пойманов, Морозов), 58:36;

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В статье: Сокол ХК Белый Барс (Бровары)
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