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Объявлено имя нового президента Федерации хоккея Украины

Хоккей
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Официально

Объявлено имя нового президента Федерации хоккея Украины
Новина українською

"Георгий Зубко стал президентом Федерации хоккея Украины. Кандидат был избран на эту должность во время Генерального конгресса общественной организации, который состоялся 18 декабря 2020 года.

За господина Зубко отдали свои голоса 31 делегат от Отдельных подразделений Федерации хоккея Украины, выступили против – 0 человек, воздержались – 1", - сообщает официальный сайт ФХУ.

Зубко с 2016 до 2020 года занимал должность вице-президента Федерации хоккея Украины. Он имеет непосредственное отношение к победе юниорской сборной Украины на чемпионате мира в Дивизионе IB и к возобновлению существования женской сборной Украины, которая после 20-летнего перерыва пробилась на чемпионат мира.

Также Георгий Зубко был председателем организационных комитетов по проведению в Украине чемпионата мира по хоккею среди мужчин 2017 года, юниорского чемпионата мира 2018 года и молодежного чемпионата мира 2020 года.

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В статье: Георгий Зубко Федерация хоккея Украины
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