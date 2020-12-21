Лос-Анджелес Кингз до конца сезона будет играть при пустых трибунах

Президент "Лос-Анджелес Кингз" Люк Робитайл заявил, что его команда будет играть на домашнем стадионе без зрителей. Это решение касается всего сезона-2020/2021, поскольку иначе клуб не в состоянии обеспечить безопасность игроков и персонала.

"Короли" не играли в плей-офф в 2020 году — команда не выходила на лёд с марта. Что касается Калифорнии, то уровень заболевания коронавирусом в этом штате один из самых высоких в США.

Ранее совет директоров НХЛ и профсоюз игроков ратифицировали соглашение о проведении регулярного чемпионата из 56 матчей начиная с 13 января 2021 года.