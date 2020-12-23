Хоккей возвращается: каким будет новый сезон в НХЛ

Оригинал статьи – Эмили Каплан, ESPN

Перевод и адаптация – UA-Футбол

Новому сезону в НХЛ быть! На прошлой неделе НХЛ и Ассоциация игроков НХЛ представили план проведения сезона 2020-2021, хотя на самом деле это будет сезон 2021 года, ведь он начнется 13 января.

На фоне продолжающейся пандемии COVID-19 поклонников североамериканского хоккея ждет необычный, экспериментальный и невероятно плотный сезон с 868 матчами всего за 116 дней.

Ниже все то, что необходимо знать о сезоне 2020-2021 в главной хоккейной лиге мира.

Когда сезон начнется?

Клубы начнут тренировочные сборы 3 января, хотя семи командам, которые не прошли квалификацию в плей-офф прошлого сезона, лига разрешила начать подготовку к регулярному чемпионату 31 декабря. Команды могут пригласить в лагеря 36 полевых хоккеистов и неограниченное количество вратарей.

Хоккеисты последние несколько недель были заняты переездом из своих домов в города, где будут проходить матчи; в том числе и те немногочисленные игроки (например, Джо Торнтон из Торонто), которые играли за европейские команды, чтобы оставаться в тонусе во время продолжительной паузы. Еще не все прибыли на места постоянной дислокации своих клубов, возможно, им придется пройти карантин перед выходом на лед, в зависимости от местных ограничений. Согласно соглашению, эти хоккеисты будут получать суточные во время самоизоляции.

The season is set to begin on January 13.



Details: https://t.co/7hXC6mEGui — NHL (@NHL) December 20, 2020

Из-за сжатого расписания предсезонные игры не запланированы. Сенсации гарантированы в первые несколько недель регулярного чемпионата, но разве это самое плохое, что принес 2020 год? Полное расписание сезона НХЛ обещает выпустить «в ближайшие дни».

Как будут выглядеть дивизионы?

НХЛ утвердила состав дивизионов в понедельник:

Центральный дивизион: Каролина, Чикаго, Коламбус, Даллас, Детройт, Флорида, Нэшвилл, Тампа-Бэй.

Восточный дивизион: Бостон, Баффало, Нью-Джерси, Айлендерс, Рейнджерс, Филадельфия, Питтсбург, Вашингтон.

Северный дивизион: Калгари, Эдмонтон, Монреаль, Оттава, Торонто, Ванкувер, Виннипег.

Западный дивизион: Анахайм, Аризона, Колорадо, Лос-Анджелес, Миннесота, Сан-Хосе, Сент-Луис, Вегас.

ICYMI



The 31 NHL teams will play in new divisions under a realignment for the 2020-21 season, including the North Division for the seven teams based in Canada. The season is scheduled to begin Jan. 13 under an agreement between the NHL and NHLPA.https://t.co/mTIdfKn6Y0 — NHL.com (@NHLdotcom) December 21, 2020

Как видим, НХЛ предпочла не придумывать велосипед и отправила все канадские команды в один дивизион. Его смело можно переименовать в #WeTheNorth Division, позаимствовав слоган у команды НБА Торонто Рэпторс.

В регулярном сезоне все команды будут играть только с соперниками по дивизиону. Команды Северного дивизиона сыграют друг с другом девять или десять раз, в то время как все остальные встретятся восемь раз со своими соседями по дивизиону.

Перестановки в составе дивизионов были вызваны тем, что канадская граница в связи с пандемией остается закрытой для спорта. Но в этой ситуации есть и свои преимущества: переход НХЛ исключительно на игру внутри дивизионов сводит к минимуму поездки, что поможет клубам снизить расходы и минимизирует распространение вируса.

Где команды будут играть?

Есть вера в то, что все клубы будут играть на своих аренах, хотя еще до старта сезона в этом вопросе НХЛ столкнулась с некоторыми препятствиями. На сегодняшний день самая большая проблема возникла с франшизами, которые базируются в Канаде. Некоторые провинциальные органы здравоохранения не в восторге от того, что команды лиги в течение года будут передвигаться по их территории.

Заокеанские инсайдеры отмечают, что Британская Колумбия, Онтарио и Квебек еще не разрешили Ванкуверу, Торонто, Оттаве и Монреалю проводить домашние игры в своих ледовых дворцах. Если НХЛ не достигнет договоренностей с местными властями, то, возможно, вышеперечисленные канадские команды проведут сезон в «пузыре» (скорее всего, в Эдмонтоне, где этим летом НХЛ организовала розыгрыш Кубка Стэнли) или же временно перебазируются в США. Конкретика в этом вопросе ожидается на этой неделе.

Тем временем Сан-Хосе не может открыть тренировочный лагерь из-за запрета округа Санта-Клара на контактные виды спорта, который действует как минимум 8 января. На прошлой неделе генеральный менеджер Шаркс Даг Уилсон заявил, что его команда начнет тренировочный сбор в Скоттсдейле, в тренировочном лагере Аризоны.

НХЛ также обязуется оставаться «гибкой и адаптируемой» и в какой-то момент может даже переключиться на крупные города, если что-то пойдет не так.

«В зависимости от преобладающих условий как на местных уровнях, так и в Северной Америке, лига будет готова проводить игры на одной или нескольких нейтральных площадках для каждого дивизиона, если это станет необходимым», - говорится в заявлении НХЛ.

А что с болельщиками? Их допустят на трибуны?

У НХЛ не будет единой политики в отношении того, сколько болельщиков будет допущено на арены. Лига будет действовать в соответствии с постановлениями местных органов правления. У команд будет разный уровень посещаемости, а ситуация будет постоянно меняются в зависимости от эпидемиологической ситуации в том или ином регионе.

«Большинство арен не смогут, по крайней мере, в начале сезона, принимать болельщиков», - говорится в последнем заявлении НХЛ.

Однако есть некоторые регионы, в которых фанатов допустят на арены с первых дней сезона. Больше остальных повезло Далласу – Звезды смогут разместить на трибунах до 5000 тысяч человек или же около 30% от общей вместительности Американ Эйрлайнс-центр.

Техас в настоящее время позволяет своим профессиональным спортивным командам заполнять 50% арен, хотя существуют некоторые требования к социальному дистанцированию и посадке.

Что произойдет, если хоккеист не захочет играть?

НХЛ и Ассоциация игроков лиги планируют в ближайшие дни представить свои протоколы о здоровье и безопасности, чтобы мы лучше понимали, какими будут повседневные требования для хоккеистов. Конечно, игроки зарабатывают большие деньги, выходя на лед, но они тоже люди.

Один ветеран НХЛ в беседе с журналистом ESPN поделился, что единственное, что не дает ему спать по ночам, – это мысль о том, что он может принести COVID-19 в свой дом. У этого хоккеиста есть маленький ребенок с ослабленным иммунитетом, и он очень осторожно общался с ним в течение последних нескольких месяцев. В этой ситуации он будет брать на себя больший риск, выходя на каток, останавливаясь в отелях и путешествуя по восьми городам. Этот хоккеист сказал, что намерен сыграть в этом сезоне, но мы делимся его историей, чтобы напомнить, что этот сезон потребует жертв и трудных решений.

Согласно протоколам НХЛ и Ассоциации игроков лиги, хоккеисты должны заявить о своем намерении отказаться от сезона как минимум за семь дней до старта тренировочного лагеря. Таким образом, для игроков Сан-Хосе, Анахайма, Лос-Анджелеса, Нью-Джерси, Баффало, Оттавы и Детройта крайний срок 24 декабря, а для представителей остальных клубов – 27 декабря. Клубы не обязаны выплачивать зарплату этим игрокам.

Если игрок решает отказаться от участия по медицинским причинам – если считается, что он или его ближайший член семьи подвергаются повышенному риску – ситуация становится более сложной. Этим хоккеистам не будут выплачиваться зарплата или бонусы за то время, пока они будут вне игры, но они будут получать ежемесячную стипендию.

Несколько игроков летом отказались от выступления в плей-офф, а вратарь Бостона Туука Раск, сославшись на чрезвычайное семейное положение, покинул «пузырь» уже после старта Кубка Стэнли. На данный момент неясно, сколько хоккеистов во времена пандемии решат взять паузу в карьере. Пока в НХЛ зафиксирован только один такой случай – голкипер Вашингтона Хенрик Лундквист объявил на прошлой неделе, что не будет играть в сезоне 2020-2021 из-за сердечного приступа.

Что нужно знать о вакцинации в НХЛ?

НХЛ связывалась с частными компаниями по поводу закупки вакцины для распространения среди хоккеистов, тренеров и другого персонала, но пока без конкретики. Как и в случае с проведением тестов на COVID-19 летом, НХЛ чрезвычайно заботится о своем имидже, когда идет на уступки перед общественными потребностями, поэтому в этом вопросе позиция лиги вряд ли изменится в ближайшие месяцы.

НХЛ ранее никогда не требовала вакцинации игроков. Как правило, лига рассылает командам и игрокам рекомендации относительно вакцинации – например, прививки от гриппа или во время вспышки эпидемического паротита несколько лет назад – и врачи, которые могут вводить вакцину, приезжают в тренировочный лагерь или на командный объект. Однако только от хоккеиста зависит, хочет ли он пройти вакцинацию.

Ожидается, что Ассоциация игроков лиги будет сопротивляться обязательной вакцинации. Даже если большинство согласны с тем, что вакцинация – это лучший путь вперед, введение обязательных прививок нарушает индивидуальные права игроков и может оказаться скользкой дорогой в будущем.

Как будет выглядеть плей-офф?

Регулярный чемпионат завершится 8 мая, после чего НХЛ вернется к классическому формату плей-офф с 16 командами, четырьмя раундами и сериями до семи матчей. Борьбу за Кубок Стэнли продолжат по четыре команды из каждого дивизиона.

Первые два раунда будут между представителями одних дивизионов. Затем четыре победителя дивизионов пройдут в полуфинал и будут распределены в посеве на основании общего количества очков в регулярном чемпионате (№1 сыграет с №4, а №2 – с №3). Таким образом, в финале Кубка Стэнли может состояться противостояние команд из одной конференции.

Обладатель Кубка Стэнли определится ориентировочно в середине июля.

Если ли другие ключевые даты, о которых нужно помнить?

Вот еще несколько дат, которые каждый фанат НХЛ должен добавить в свой календарь:

12 апреля – дедлайн на обмены;

21 июля – драфт расширения для Сиэтл Кракен (команды должны до 17 июля предоставить списки защищенных игроков);

23-24 июля – драфт НХЛ 2021 года;

28 июля – начало рынка свободных агентов.

The @NHLPA and @NHL have announced critical dates, medical protocols, transition rules and a rule change for the 2020-21 season.



Details: https://t.co/NLripqvf6N (includes links to COVID-19 Protocol, Positive Test Protocol & Travel Protocol) pic.twitter.com/9MOwpidv1B — NHL Public Relations (@PR_NHL) December 22, 2020

НХЛ к сезону 2021-2022 планирует вернуться к привычному календарю со стартом сезона в октябре и завершением в июне. Это особенно важно для лиги с учетом прихода в НХЛ команды из Сиэтла и грядущей новой сделки по телевизионным правам в США.

Какие еще изменения мы увидим?

Команды НХЛ впервые смогут размещать рекламу по бокам шлемов игроков. Это будет способ для команд окупить некоторую прибыль и выполнить свои обязательства перед спонсорами. Согласно источникам лиги, соглашение заключено только на этот сезон, а лига позднее утвердит выбор рекламы (зная НХЛ, не ожидайте увидеть что-то слишком диковинное).

Пропорциональный сезон также заставил внести лигу несколько других изменений. Например, обычно, если новичок проводит 10 игр, то это означает, что его контракт начального уровня вступает в силу на этот сезон. В сезоне 2020-2021 этот порог для новичков составит семь игр.