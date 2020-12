Хоккей возвращается: каким будет новый сезон в НХЛ

Оригинал статьи – Эмили Каплан, ESPN

Перевод и адаптация – UA-Футбол

Новому сезону в НХЛ быть! На прошлой неделе НХЛ и Ассоциация игроков НХЛ представили план проведения сезона 2020-2021, хотя на самом деле это будет сезон 2021 года, ведь он начнется 13 января.

На фоне продолжающейся пандемии COVID-19 поклонников североамериканского хоккея ждет необычный, экспериментальный и невероятно плотный сезон с 868 матчами всего за 116 дней.

Ниже все то, что необходимо знать о сезоне 2020-2021 в главной хоккейной лиге мира.

Когда сезон начнется?

Клубы начнут тренировочные сборы 3 января, хотя семи командам, которые не прошли квалификацию в плей-офф прошлого сезона, лига разрешила начать подготовку к регулярному чемпионату 31 декабря. Команды могут пригласить в лагеря 36 полевых хоккеистов и неограниченное количество вратарей.

Хоккеисты последние несколько недель были заняты переездом из своих домов в города, где будут проходить матчи; в том числе и те немногочисленные игроки (например, Джо Торнтон из Торонто), которые играли за европейские команды, чтобы оставаться в тонусе во время продолжительной паузы. Еще не все прибыли на места постоянной дислокации своих клубов, возможно, им придется пройти карантин перед выходом на лед, в зависимости от местных ограничений. Согласно соглашению, эти хоккеисты будут получать суточные во время самоизоляции.

Из-за сжатого расписания предсезонные игры не запланированы. Сенсации гарантированы в первые несколько недель регулярного чемпионата, но разве это самое плохое, что принес 2020 год? Полное расписание сезона НХЛ обещает выпустить «в ближайшие дни».

Как будут выглядеть дивизионы?

НХЛ утвердила состав дивизионов в понедельник:

Центральный дивизион: Каролина, Чикаго, Коламбус, Даллас, Детройт, Флорида, Нэшвилл, Тампа-Бэй.

Восточный дивизион: Бостон, Баффало, Нью-Джерси, Айлендерс, Рейнджерс, Филадельфия, Питтсбург, Вашингтон.

Северный дивизион: Калгари, Эдмонтон, Монреаль, Оттава, Торонто, Ванкувер, Виннипег.

Западный дивизион: Анахайм, Аризона, Колорадо, Лос-Анджелес, Миннесота, Сан-Хосе, Сент-Луис, Вегас.

