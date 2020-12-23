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Донбасс разгромил Ледяных Волков
Дончане снова одержали победу
23 декабря ХК "Донбасс" в домашнем матче 20-го тура УХЛ расправился с "Ледяными Волками". Поединок завершился со счетом 6:2.
"Донбасс" начал этот матч очень уверенно. Уже на второй минуте встречи счет был в пользу дончан. Сначала гол организовал Андрей Сигарев. Вторая шайба на счету Виталия Карамнова – 2:0. Спустя 10 минут "Волки" смогли сократить отставание в счете.
Во втором периоде они смогли сравнять счет, но Сигарев реализовал большинство и оформил дубль. Потом шайбой отметился и Андрей Бирюков. А точку во втором периоде эффектным голом поставил Никита Милехин.
В третьем периоде "Донбасс" вел игру и забросил еще раз. В итоге матч завершился со счетом 6:2.
УХЛ. Регулярный чемпионат
20-й тур
"Донбасс" – "Ледяные Волки" 6:2 (2:1, 3:1, 1:0)
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