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НХЛ представила расписание старта сезона
Большой хоккей возвращается 13 января
НХЛ официально объявила, что сезон 2020-2021 начнется пятью поединками: Тампа – Чикаго, Филадельфия – Питтсбург, Торонто – Монреаль, Колорадо – Сент-Луис и Эдмонтон – Ванкувер.
The countdown to January 13 is on!— NHL (@NHL) December 23, 2020
Full Schedule ➡️ https://t.co/Sb8ZnAFFYY pic.twitter.com/fPjP4qRg2q
Каждая команда в регулярном чемпионате проведет по 56 матчей. Всего за 116 дней НХЛ организует 868 поединков.
Регулярный чемпионат НХЛ завершится 8 мая, а победитель Кубка Стэнли станет известен не ранее середины июля.
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