НХЛ представила расписание старта сезона

НХЛ официально объявила, что сезон 2020-2021 начнется пятью поединками: Тампа – Чикаго, Филадельфия – Питтсбург, Торонто – Монреаль, Колорадо – Сент-Луис и Эдмонтон – Ванкувер.

The countdown to January 13 is on!



