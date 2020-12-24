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НХЛ представила расписание старта сезона

Хоккей
(1 голосов)

Большой хоккей возвращается 13 января

НХЛ представила расписание старта сезона
Новина українською

НХЛ официально объявила, что сезон 2020-2021 начнется пятью поединками: Тампа – Чикаго, Филадельфия – Питтсбург, Торонто – Монреаль, Колорадо – Сент-Луис и Эдмонтон – Ванкувер.

Каждая команда в регулярном чемпионате проведет по 56 матчей. Всего за 116 дней НХЛ организует 868 поединков.

Регулярный чемпионат НХЛ завершится 8 мая, а победитель Кубка Стэнли станет известен не ранее середины июля.

Хоккей возвращается: каким будет новый сезон в НХЛ

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В статье: НХЛ хоккей
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