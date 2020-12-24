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Сокол в напряженном матче одолел Мариуполь

Хоккей
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Все решилось в заключительной четверти

Сокол в напряженном матче одолел Мариуполь
Новина українською

Сегодня, 24 декабря, в рамках 20-го тура регулярного чемпионата УХЛ Париматч состоялся матч между "Мариуполем" и "Соколом".

Первый период команды начали вяло, только во второй половине периода клубы смогли забить. Сначала Скурихин открыл счет в матче, а спустя всего 5 секунд Рубан ответил и сравнял счет на табло.

Во второй двадцатиминутке первая половина периода прошла без заброшенных шайб. На 30-й минуте отличился Павленко и вывел свою команду вперед.

В третьем отрезке встречи "чайки" усилиями Бондаренко сравняли цифры на табло, но равным счет продержался недолго. Результативную точку в матче поставил Михнов, который оформил четвертую шайбу в ворота "Мариуполя".

"Мариуполь" - "Сокол" 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)

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В статье: ХК Сокол (Киев) ХК Мариуполь
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