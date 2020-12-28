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Витер: После завтрашнего матча будет все ясно
Специалист прокомментировал свое назначение в ХК Мариуполь
Новый и.о. главного тренера ХК "Мариуполь" Сергей Витер в интервью XSport прокомментировал свое назначение на должность.
"Вообще не колебался при переходе. Спасибо руководству за поддержку, а с моей стороны будет полная самоотдача и также буду настраивать команду".
"Все в порядке. Я многих ребят знаю. Завтра утром у нас будет раскатка и мы поговорим, после чего будем играть по полной".
"После завтрашнего матча будет все ясно. Хочется посмотреть кто из игроков в каком состоянии и тогда можно говорить об усилении и полностью сконцентрироваться на тренировочном процессе".
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