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Белый Барс в серии буллитов обыграл Мариуполь
Гости сумели дожать соперника
Сегодня, 29 декабря, в рамках 22-го тура регулярного чемпионата УХЛ Париматч "Мариуполь" принимал "Белый Барс".
В первой половине стартового периода "Мариуполю" не помогли два подряд большинства, а вот "Барсы" своим воспользовались. Под конец периода Бородай реализовал численное преимущество своей команды и вывел ее вперед.
Второй период изменений не принес. И хоть "чайки" бросили все свои силы в атаку, но "барсы" так и не позволили им сравнять счет на табло.
Таким же по сценарию вышел и третий период - команды имели много шансов большинстве, плюс создавали много моментов и в равных составах. Но несмотря на это, "барсам" удавалось сохранять минимальный победный счет на табло, сдерживая натиск противника.
Под конец периода у "Мариуполя" вовремя и очень удачно сыграло большинство - Лихачев сравнял счет за полторы минуты до конца основного времени, переведя матч в овертайм.
В серии послематчевых бросков сильнее оказался "Белый Барс". Таким образом, команды разделили 3 очка в пользу белоцерковского клуба, который прервал 9-матчевую серию поражений и поднялся на седьмое место в таблице.
"Мариуполь" - "Белый Барс" 1:2 ПБ (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1)
Шайбы: 0:1 Бородай (Грабовецкий, больш.) 15:27; 1:1 Лихачев (Скурихин, Чердак, больш.), 58:32; 1:2 Даниленко - буллит.
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