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Чемпионат мира U-20. Россия обыграла Германию и вышла в полуфинал соревнований
Определился первый полуфиналист
Сборная команда России U-20 по хоккею в четвертьфинальном матче чемпионата мира победила сборную Германии и стала первой полуфиналисткой мундиаля. Счет встречи 2-1 в пользу представителей страны медведей.
Чемпионат мира U-20. Плей-офф
Четвертьфинал
Россия - Германия
2 - 1
1 период: 1-0 Пономарев (09,15)
2 период: 2-0 Башкиров (08,27)
3 период: 2-1 Элиас (03,24)
Сегодня свой матч 1/4 сыграют команды Финляндии и Швеции. Начало встречи в 22:30 по Киеву.
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