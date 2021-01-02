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Чемпионат мира U-20. Россия обыграла Германию и вышла в полуфинал соревнований

Хоккей
(1 голосов)

Определился первый полуфиналист

Чемпионат мира U-20. Россия обыграла Германию и вышла в полуфинал соревнований
UA-Футбол
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Сборная команда России U-20 по хоккею в четвертьфинальном матче чемпионата мира победила сборную Германии и стала первой полуфиналисткой мундиаля. Счет встречи 2-1 в пользу представителей страны медведей.

Чемпионат мира U-20. Плей-офф

Четвертьфинал

Россия - Германия

2 - 1

1 период: 1-0 Пономарев (09,15)

2 период: 2-0 Башкиров (08,27)

3 период: 2-1 Элиас (03,24)

Сегодня свой матч 1/4 сыграют команды Финляндии и Швеции. Начало встречи в 22:30 по Киеву.

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В статье: Германия Россия чемпионат мира по хоккею U20
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