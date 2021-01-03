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Чемпионат мира U-20. Финны вырывают победу у шведов и становятся полуфиналистами турнира
Напряженная борьба
Сборная Финляндии U-20 по хоккею в матче 1/4 финала Чемпионата мира побеждает команду Швеции и становится полуфиналистом турнира. Счет встречи 3 - 2 в пользу финнов.
Чемпионат мира U-20. Плей-офф
Четвертьфинал
Финляндия - Швеция
3 - 2
1 период: 0-1 Рэймонд (14,28); 0-2 Седерблум (16,05)
2 период: 1-2 Никканен (05,32)
3 период: 2-2 Лундел (11,04); 3-2 Хирвонен (19,35)
Напомним, что ранее сборная России
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