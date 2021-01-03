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Чемпионат мира U-20: Канада и США - последние полуфиналисты соревнований

Хоккей
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Определились представители 1/2 финала

Чемпионат мира U-20: Канада и США - последние полуфиналисты соревнований
UA-Футбол
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В ночь с 3 на 4 января состоялись матчи 1/4 финала Чемпионата мира U-20 по хоккею. Вашему вниманию их результаты:

1) Канада - Чехия

3 - 0

1 период: 1-0 Козенс (08,22); 2-0 Байрам (11,39)

2 период:

3 период: 3-0 Макмайкл (17,11)

2) США - Словакия

5 - 2

1 период: 1-0 Калиев (10,44)

2 период: 2-0 Фарриначчи (11,55); 3-0 Кофилд (16,53); 3-1 Кашлик (18,32)

3 период: 3-2 Сойка (09,50); 4-2 Фарриначчи (15,46); 5-2 Баньерс (18,36)

Пары четвертьфинала будут определены позже. Напомним, что ранее Россия и Финляндия вышли в 1/2 финала соревнований.

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В статье: США Канада чемпионат мира по хоккею U20
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