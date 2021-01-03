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Чемпионат мира U-20: Канада и США - последние полуфиналисты соревнований
Определились представители 1/2 финала
В ночь с 3 на 4 января состоялись матчи 1/4 финала Чемпионата мира U-20 по хоккею. Вашему вниманию их результаты:
1) Канада - Чехия
3 - 0
1 период: 1-0 Козенс (08,22); 2-0 Байрам (11,39)
2 период:
3 период: 3-0 Макмайкл (17,11)
2) США - Словакия
5 - 2
1 период: 1-0 Калиев (10,44)
2 период: 2-0 Фарриначчи (11,55); 3-0 Кофилд (16,53); 3-1 Кашлик (18,32)
3 период: 3-2 Сойка (09,50); 4-2 Фарриначчи (15,46); 5-2 Баньерс (18,36)
Пары четвертьфинала будут определены позже. Напомним, что ранее
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