Канада разгромила Россию в полуфинале молодежного ЧМ

В ночь на вторник, 5 января состоялся первый полуфинал молодежного чемпионата мира по хоккею, в котором встретились хозяева соревнований сборная Канады и сборная России.

Интересно, что эти соперники встречались в финале ЧМ в прошлом году. Тогда Канада проигрывала 1:3, но в итоге сломала ход событий и победила 4:3.

Сейчас такой ожесточенной борьбы не было. Хозяева открыли счет уже на 59-й секунде. В первом периоде в ворота россиян влетело еще две шайбы. Во втором и третьем периоде канадцы забросили еще по одной, хотя могли и больше, ведь Дилан Козенс не реализовал штрафной буллит.

