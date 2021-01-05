Канада разгромила Россию в полуфинале молодежного ЧМ

В ночь на вторник, 5 января состоялся первый полуфинал молодежного чемпионата мира по хоккею, в котором встретились хозяева соревнований сборная Канады и сборная России.

Интересно, что эти соперники встречались в финале ЧМ в прошлом году. Тогда Канада проигрывала 1:3, но в итоге сломала ход событий и победила 4:3.

Сейчас такой ожесточенной борьбы не было. Хозяева открыли счет уже на 59-й секунде. В первом периоде в ворота россиян влетело еще две шайбы. Во втором и третьем периоде канадцы забросили еще по одной, хотя могли и больше, ведь Дилан Козенс не реализовал штрафной буллит.

Askarov loses his stick and Braden Schneider capitalizes to give @HC_WJC their 4th goal of the game. #WorldJuniors pic.twitter.com/2zCnnQbJgU — IIHF (@IIHFHockey) January 5, 2021

Чемпионат мира по хоккею - 2021. U-20. Полуфинал

Канада - Россия 5:0

Голы: Ньюгук 1, МакМайкл 11 Перфетто 16 (большинство), Шнейдер 25 Козенс 59

В финале Канада сыграет со сборной США. В параллельном матче американская команда вырвала победу у сборной Финляндии. Звездно-полосатые выигрывали 3:1, в третьем периоде пропустили две шайбы, но за минуту и ​​15 секунд до финальной сирены забили победный гол - его автором стал Артур Калыев, который родился в Узбекистане, а в раннем детстве переехал в США.

США - Финляндия 4:3

Голы: Тюркотт 13 Фариначчи 36, Болди 37 (большинство), Калыев 59 - Симонтайвал 15 (большинство), Симонтайвал 52, Хирвонен 57 (большинство)

Финал молодежного чемпионата мира по хоккею между Канадой и США состоится в ночь с пятого на шестое января, в 4:30.

Добавим, что Канада может 19-й раз стать чемпионом мира среди молодежи, что является абсолютным рекордом. У США было четыре золота.