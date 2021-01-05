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Кременчук обыграл Сокол в серии послематчевых буллитов

Хоккей
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Такой результат зафиксировали впервые

Кременчук обыграл Сокол в серии послематчевых буллитов
Новина українською

Сегодня, 5 января, в Кременчуге состоялся матч 23-го тура УХЛ Париматч, в котором "Кременчук" на своей площадке принимал киевский "Сокол".

Первый период прошел в упорной борьбе, с минимальным количеством голевых моментов и бросков в створ ворот. На 4 минуте киевляне реализовали большинство, и повели в счете.

На перерыв команды уходили в раздевалки при минимальном счете в пользу гостей (1:0).

Второй период не отличался от предыдущего количество опасных моментов. Но сильнее оказались хозяева.

В третьей двадцатиминутке все решилось за одиннадцать секунд до конца матча. При равной игре, больше удачи оказалось в руках хоккеистов "Сокола", которые смогли реализовать второе большинство в матче.

В овертайме, единственный стопроцентный момент у команд не реализовали гости. После его броска с упора, Давлетшин вытянул "мертвую" шайбу.

В серии послематчевых буллитов точнее оказались хозяева(3:2ПБ).

"Кременчук" - "Сокол" 3:2ПБ (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0)

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В статье: ХК Сокол (Киев) Кременчук
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