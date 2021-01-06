США бьют Канаду в финале ЧМ: лучшие моменты матча. ВИДЕО

Американская молодежка в финале чемпионата мира со счетом 2:0 обыграла Канаду. Это пятый титул американцев и первый с 2017 года.

Главным героем решающего матча стал форвард Анахайма Тревор Зеграс, на счету которого гол и результативная передача.