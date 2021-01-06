Днепр обыграл Мариуполь и вышел на четвертую строчку в турнирной таблице УХЛ

6 января Мариуполь принимал Днепр. В первом периоде была забита только одна шайба. Контратаку херсонцев точным броском завершил Алексей Янишевский.

После перерыва Роберт Корчоха счет сравнял, но на второй отдых соперники снова ушли с преимуществом гостей.

Под занавес встречи Днепру удалось дожать соперника и выиграть матч со счетом 1:3.

УХЛ. Регулярный чемпионат:

"Мариуполь – "Днепр" 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)