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Днепр обыграл Мариуполь и вышел на четвертую строчку в турнирной таблице УХЛ
В матче было забито четыре шайбы
6 января Мариуполь принимал Днепр. В первом периоде была забита только одна шайба. Контратаку херсонцев точным броском завершил Алексей Янишевский.
После перерыва Роберт Корчоха счет сравнял, но на второй отдых соперники снова ушли с преимуществом гостей.
Под занавес встречи Днепру удалось дожать соперника и выиграть матч со счетом 1:3.
УХЛ. Регулярный чемпионат:
"Мариуполь – "Днепр" 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
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